Фото дня: умерла заплывшая в Сену белуха

Во Франции усыпили заплывшую в Сену белуху. Больше недели специалисты пытались заманить ее в сети, чтобы поднять из реки. Наконец, им это удалось, но оказалось слишком поздно. У истощенного животного отказала система пищеварения. Белуху планировали разместить в шлюзе с морской водой и через несколько дней выпустить в открытое море