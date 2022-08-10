Фото дня: умерла заплывшая в Сену белуха

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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Во Франции усыпили заплывшую в Сену белуху. Больше недели специалисты пытались заманить ее в сети, чтобы поднять из реки. Наконец, им это удалось, но оказалось слишком поздно. У истощенного животного отказала система пищеварения. Белуху планировали разместить в шлюзе с морской водой и через несколько дней выпустить в открытое море
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