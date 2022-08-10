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Минобороны: ВКС России уничтожили до 70% военных 56-й украинской бригады в Песках

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В районе населенного пункта Пески Донецкой Народной Республики 56-я мотопехотная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) утратила боеспособность в результате ударов Воздушно-космических сил РФ. В ее подразделениях уничтожено до 70% личного состава, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 10 августа.

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«Большинство мобилизованных для восполнения потерь бригады граждан Украины отказались выдвигаться к линии боевого соприкосновения и дезертировали», — добавил он.

Кроме того, в районе Андреевки Харьковской области в результате ударов по пунктам временной дислокации украинских подразделений 93-й механизированной бригады ликвидированы до 100 националистов и более 20 единиц военной техники.

Конашенков 8 августа сообщил, что нацформирование «Кракен» утратило боеспособность на харьковском направлении в результате уничтожения точечными ударами российских войск пунктов временной дислокации националистов, массовых потерь и дезертирства наемников.

7 августа в Минобороны РФ рассказали, что Вооруженные силы России уничтожили более 100 националистов, которые находились в Харькове на территории ТЭЦ-3 и Карповского сада.

По информации министерства на 10 августа, с начала проведения спецоперации по защите Донбасса уничтожено 267 украинских самолетов, 145 вертолетов, 1720 беспилотников, 365 зенитных ракетных комплекса, 4283 танка и других боевых бронированных машин, 795 боевых машин реактивных систем залпового огня.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе после обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к РФ.

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