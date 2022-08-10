Три человека пострадали в ДТП с грузовым поездом в Нижегородской области
Двое взрослых и ребенок получили травмы в ДТП с грузовым поездом в Дзержинске (Нижегородская область). По факту аварии проводится проверка.
По данным регионального управления ГИБДД, в ночное время 10 августа водитель Hyundai Solaris при движении по Бабинскому кольцу совершил съезд с проезжей части. Иномарка наехала на поезд и столб, пишет ИА «НьюсНН». Точные обстоятельства столкновения выясняются.
Водителя автомобиля и его пассажиров — женщину и ребенка — госпитализировали.
В Амурской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на трассе недалеко от села Невер. Водитель и пассажир легковушки получили смертельные травмы.