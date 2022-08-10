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Хакеры Killnet устроили кибератаку на сайт производителя вооружений Lockheed Martin

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Хакерская группировка Killnet атаковала сайт американской военной корпорации Lockheed Martin за помощь террористам. Об этом в среду, 10 августа, KillMilk сообщил в своем Telegram-канале.

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Как отметили в сообщении, лучшая в мире система защиты Akamai отвалилась от Lockheed Martin.

«Возможно, они поняли, что не нужно помогать террористам!» — добавили в публикации хакеры.

По словам основателя группы, известного под никнеймом KillMilk, в результате атаки на сайте были отключены система авторизации для сотрудников Lockheed Martin, а также некоторые сервисы NASA.

«NASA — ничего личного, просто ты помогаешь террористам....» — подчеркнули в Telegram-канале.

По мнению хакеров, космическое агентство также должно понести ответственность за помощь боевикам.

Хакерская группа Killnet объявила войну корпорации Lockheed Martin 1 августа 2022 года, пообещав «хакерские атаки нового уровня». Среди причин Killnet назвали поставки компанией реактивных систем залпового огня HIMARS украинским военным.

Ранее, 1 июля, Killnet атаковала сайт Федеральной налоговой платежной системы США. По словам хакеров, они атаковали за «бандитское и незаконное» объявление о техническом дефолте по фиктивному предлогу в интересах кредитно-финансовой системы под руководством США.

29 июня норвежский телеканал NRK обвинил хакеров из группировки Killnet в массированной DDoS-атаке на сайты официальных структур страны. Телеканал рассказал, что из-за атаки «легли» сайты норвежского управления инспекции труда, электронной банковской системы BankID и многопрофильного предприятия Altinn.

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