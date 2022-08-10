Пыльные бури и дожди прогнозируют в Ставропольском крае

Синоптики предупредили жителей Ставропольского края о пыльных бурях в ближайшие дни. Местами вероятны дожди.

Согласно прогнозам, 10 августа температура воздуха достигнет +37 градусов, ветер усилится до 20 м/с. При этом до конца суток осадки не ожидаются. Такие условия могут привести к возникновению пыльных бурь, пишет NewsTracker.

Аналогичные погодные условия ожидаются 11 августа, однако местами могут пройти дожди. Температура воздуха повысится до +38 градусов.

Жара и пыльные бури ожидаются в пятницу, 12 августа.

Ранее о неблагоприятных погодных условиях жителей Камчатского края предупредили сотрудники МЧС. С 10 по 13 августа в регионе ожидаются обильные осадки с усилением ветра.