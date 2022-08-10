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В ГД возложили на США ответственность за обстрелы ВСУ Запорожской АЭС

Депутат Шеремет: США несут ответственность за обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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США несут прямая ответственность за обстрелы Вооруженными силами Украины (ВСУ) Запорожской АЭС. Об этом 10 августа заявил депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет.

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«[Президент Украины Владимир] Зеленский ничего не делает без одобрения западных кураторов. Поэтому за удары по Запорожской АЭС несет прямую ответственность руководство США, которое санкционирует атаки на атомную станцию», — сказал он «РИА Новости».

Шеремет считает, что Вашингтон решил использовать ЗАЭС, чтобы шантажировать мир и продолжать контролировать европейские государства, которые, по мнению политика, уже осознают всю пагубность американской колониальной политики и хотят перестать быть зависимыми от Белого дома.

«США исповедует политический терроризм. Президент США (Джо) Байден фактически превратился в нового Усаму бен Ладена (ликвидированного основателя и экс-главу запрещенной в РФ международной террористической группировки «Аль-Каида». — Ред.). Политике вседозволенности американцев пора положить конец», — подчеркнул он.

Накануне Россия запросила заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) по факту обстрелов ЗАЭС со стороны Украины 11 августа. Заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский сообщил, что «украинские провокации не должны скрываться от широкой общественности».

9 августа заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий на конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) заявил, что целями обстрелов Запорожской атомной электростанции со стороны Украины были получение нового оружия и привлечение внимания.

Ранее, 8 августа, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что ситуация вокруг ЗАЭС с каждым новым обстрелом со стороны украинских боевиков становится все опаснее. Захарова также подчеркнула, что действия Киева ставят под угрозу население всей Европы.

В ночь на 7 августа украинские боевики в очередной раз обстреляли из реактивной системы залпового огня «Ураган» расположенную в Энергодаре ЗАЭС. При подлете к энергоблокам ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы. В зоне поражения оказались район сухого хранилища отработавшего ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.

5 августа украинские радикалы дважды обстреляли территорию ЗАЭС. Первое нападение было совершено около 15:00 по местному времени (совпадает с московским). Как сообщили местные власти, в этот момент на предприятии как раз происходила пересменка работников. Спустя несколько часов украинские неонацисты вновь нанесли удар по ЗАЭС. В этот раз снаряды попали на промышленную площадку станции. Также обстрелу подверглись жилые районы Энергодара.

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