В Москве за семь месяцев произошло 4422 ДТП

Госавтоинспекция столицы опубликовала показатели аварийности по итогам 7 месяцев 2022 года. По их данным, в Москве произошло 4422 ДТП. Погибли 175 и пострадали 5029 человек. Об этом ГИБДД Москвы сообщила 10 августа в своем официальном Telegram-канале.

Инспекторы ДПС в качестве основной причины гибели людей в результате ДТП видят неправильно выбранную скорость, переход пешеходами дороги в неустановленном месте и неправильно выбранную дистанцию движения.

Отдельно сотрудники ГИБДД Москвы проанализировали статистику по ДТП с участием детей. За семь месяцев в столице была зарегистрирована 431 дорожная авария, в результате которых два ребенка погибли и 458 получили ранения различной степени тяжести.

3 августа Госавтоинспекция Москвы сообщила, что за семь месяцев 2022 года пресекла в столице почти 41 тыс. нарушений правил перевозки детей в автомобиле. В ведомстве напомнили, что перевозить детей в автомобиле разрешается только с использованием специальных детских удерживающих устройств.