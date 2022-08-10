ВКС России сбили три украинских самолета над Николаевской областью

Истребители ВКС (Воздушно-космических сил) России уничтожили сразу три военных украинских самолета над территорией Николаевской области. Об этом в среду, 10 августа, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он указал, что один Су-25 сбит в районе населенного пункта Новохристофоровка, другой МиГ-29 — над Троицко-Сафоновом и еще один Су-27 — в районе населенного пункта Новоселье.

Кроме того, в районе Новопавловки Николаевской области уничтожена поставленная Киеву Германией боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса «Гепард».

Ранее в этот день сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Херсонской области семь ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Также в сообщении отмечалось, что были сбиты две ракеты «Точка-У» и девять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Также в районе населенного пункта Веселый Кут Николаевской области были перехвачены четыре снаряда РСЗО «Смерч».

Накануне Вооруженные силы России нанесли удар по складу боеприпасов в районе населенного пункта Умань. В результате было уничтожено свыше 300 снарядов РСЗО HIMARS.

С 8 по 9 августа было перехвачено 17 таких снарядов в районах городов Херсон, Новая Каховка и Мелитополь.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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