Жительница Оренбурга перечислила мошенникам больше 1,6 млн рублей

В Оренбурге возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничества в отношении преподавателя медицинского университета. Женщина лишилась 1,63 млн рублей.

По словам потерпевшей, ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка. Он заявил, что на имя оренбурженки кто-то якобы пытается оформить кредит. Злоумышленник убедил преподавателя перевести все накопления на «безопасный» счет, пишет РИА «Оренбуржье».

Женщина воспользовалась мобильным приложением банка и перевела 630 тыс. рублей тремя транзакциями. Затем потерпевшая оформила кредит в размере 1 млн рублей и внесла денежные средства 36 транзакциями на счета, которые ей диктовал мошенник. После осуществления переводов злоумышленник перестал выходить на связь.

Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ранее сообщалось, что в Липецке задержали курьеров, которые участвовали в телефонных мошенничествах. Подозреваемые приезжали к пенсионерам за наличными деньгами и вносили средства на счета злоумышленников.