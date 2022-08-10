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В Мариуполе построят более 600 тыс. кв. м недвижимости за два года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
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В Мариуполе за два года построят более 600 тыс. кв. м недвижимости. Об этом 10 августа в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал глава Минстроя Ирек Файзуллин.

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«Вместе со специалистами и строителями в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства отрабатываются вопросы и восстановления инфраструктуры, и разрушенного жилья, и строятся новые объекты. Если взять только Мариуполь, то более 600 тыс. кв. м мы предполагаем построить в ближайшие два года», — сказал он.

Ранее, 5 августа, вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что электричество и водоснабжение в Мариуполе восстановят к середине сентября. По его словам, мастер-план по восстановлению города уже утвержден, теперь будет составлен пообъектный график работ.

Тогда же в Минстрое России сообщили «Известиям», что Мариуполь полностью восстановят в течение трех лет, а мастер-план развития города предусматривает расширение его границ. Согласно предварительным данным, в 2022–2025 годах на территории города собираются построить и восстановить порядка 1,03 млн кв. м социальной инфраструктуры.

До этого, 21 июля, Файзуллин в ходе визита в Мариуполь заявил, что к октябрю необходимо запустить воду, газ и электроэнергию в жилые дома, которые находятся в удовлетворительном состоянии в городе.

В Мариуполе продолжает налаживаться мирная жизнь после того, как 20 мая Минобороны РФ отчиталось о полном освобождении города и сдаче в плен 2439 боевиков неонацистской группировки «Азов» (признана террористической и запрещена в РФ), укрывавшихся на территории завода «Азовсталь».

Мариуполь — самый большой город на побережье Азовского моря, один из ключевых центров металлургии Донбасса и крупный морской порт.

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