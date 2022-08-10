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СК назвал мотивы нападения подростка на женщину в Белгородской области

СК по Белгородской области: подросток напал на женщину с ребенком, пытаясь ограбить
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Несовершеннолетний, напавший на женщину с ребенком в селе Бессоновка Белгородской области, пытался ее ограбить. Об этом 10 августа говорится в сообщении на сайте СУ Следственного комитета (СК) по региону.

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По версии следствия, днем 9 августа 16-летний подросток напал на 24-летнюю женщину с шестилетним сыном. Попытка ограбления произошла на улице Интернациональной села Бессоновка. Подросток требовал отдать ему деньги, которые при себе имела женщина, избивал ее и малолетнего мальчика имеющимся при себе предметом.

Потерпевшая сопротивлялась и позвала на помощь прохожих, в итоге несовершеннолетний сбежал. Мать с ребенком госпитализировали, а подростка задержали в ходе розыска.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области возбуждены уголовные дела по факту покушения на убийство и разбойного нападения на жительницу Села Бессоновка и ее сына по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п.п. «а, в, з» ч.2 ст.105, ч. 4 ст. 162 УК РФ», — уточнили в ведомстве.

Несовершеннолетний допрошен, он признался в совершении преступления. Следствие намерено просить суд о его аресте.

Пострадавшие находятся в больнице, медики оценивают их состояние как тяжелое.

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