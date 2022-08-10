Больше 5 тыс. человек пострадали от укусов клещей в Омской области

Свыше 5,1 тыс. человек обратились в медицинские учреждения с укусами клещей в Омской области. Об этом сообщает ИА «Омскрегион» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в числе пострадавших — 1627 детей. Около 5,3% снятых с людей клещей были заражены вирусом энцефалита, 8,4% особей переносили боррелиоз, 0,9% — эрлихиоз. Зараженность энцефалитом клещей, изъятых из окружающей среды, составила 0,4%.

С начала года прививки против клещевого энцефалита поставили свыше 80 тыс. человек. Акарицидная обработка выполнена на территориях площадью свыше 2,3 тыс. га.

Ранее сообщалось, что в Карелии в 2022 году лабораторно подтверждены девять случаев заболевания клещевым боррелиозом и восемь случаев энцефалита. В конце июля погиб мужчина, который контактировал с зараженным клещом. По данным министерства здравоохранения республики, вредитель не успел присосаться и просто сидел на коже, однако небольшого контакта оказалось достаточно, чтобы у потерпевшего развился клещевой менингоэнцефалит.