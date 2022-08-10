Уголовное дело возбуждено после ЧП на аэродроме Саки в Крыму

Уголовное дело возбуждено после детонации боеприпасов на аэродроме Саки в районе поселка Новофедоровка в Крыму. Об этом глава региона Сергей Аксенов сообщил журналистам 10 августа.

«Мы ожидаем окончания осмотра, следственных действий. Предварительно, они должны закончиться все завтра до вечера. Мы без оценки правоохранительных органов не можем приступить к разбору завалов. В рамках уголовного дела идет расследование», — сказал он.

О взрывах на территории аэродрома стало известно накануне. Как сообщили в Минобороны РФ, детонация нескольких авиационных боеприпасов произошла около 15:20 мск на обвалованной площадке хранения. В результате возник пожар. При этом в ведомстве исключили вероятность обстрела.

По последней информации Аксенова, в результате инцидента пострадали 14 человек, еще один погиб.

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