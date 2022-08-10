Жителей Благовещенска предупредили о снижении напора воды из-за паводка

В домах Благовещенска возможно снижение напора воды в связи с прохождением волны паводка по рекам Амур и Зея. Об этом сообщает ООО «Амурские коммунальные системы».

По данным Амурского ЦГМС, с 12 по 14 августа на Амуре и Зее ожидается прохождение волны паводка, вода может подняться до отметок «опасное явление». В эти дни прогнозируется ухудшение качества воды, которая забирается из источника и подается потребителям, пишет Амурская служба новостей

В связи с этим коммунальщики «вынуждены увеличить время на доведение ресурса до нормативных требований для подачи потребителям». Возможно снижение напора воды на верхних этажах домов, в часы пиковой нагрузки, а также снижение объема поставляемой воды.

Как рассказали ИА PriamurMedia в ООО «АКС», за качеством воды круглосуточно следят сотрудники лаборатории испытательного центра предприятия. Сейчас водозаборы «Северный» и «Амурский» работают в штатном режиме. Отмечается, что на объектах создан запас реагентов для очистки и обеззараживания воды.