Реклама
Прямой эфир
Политика
Пушкова удивило поведение Байдена после обстрелов Запорожской АЭС
Мир
Daily Express предрек распад ЕС из-за разногласий с Венгрией и Польшей
Мир
Компании Венгрии и Словакии самостоятельно заплатили за транзит нефти через Украину
Мир
Немецкий министр извинилась за возмутившие немцев фото с Кличко
Мир
В Херсонской области выстроились очереди за российскими паспортами
Армия
Минобороны РФ показало кадры парной работы экипажей вертолетов Ка-52 и Ми-8АМТШ
Общество
Путин по видеосвязи дал старт движению по Архангельскому мосту в Череповце
Мир
Власти Запорожья предупредили о колоссальных последствиях в случае повреждения ЗАЭС
Мир
Полицейские открыли огонь по мужчине с ножом в аэропорту Шарль-де-Голль
Мир
Мэр Мадрида заявил пранкерам о готовности выслать украинцев воевать
Мир
СМИ Китая рассказало о военным козыре Путина в противостоянии с США
Мир
Илон Маск продал акции Tesla почти на $7 млрд

Жителей Благовещенска предупредили о снижении напора воды из-за паводка

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В домах Благовещенска возможно снижение напора воды в связи с прохождением волны паводка по рекам Амур и Зея. Об этом сообщает ООО «Амурские коммунальные системы».

По данным Амурского ЦГМС, с 12 по 14 августа на Амуре и Зее ожидается прохождение волны паводка, вода может подняться до отметок «опасное явление». В эти дни прогнозируется ухудшение качества воды, которая забирается из источника и подается потребителям, пишет Амурская служба новостей

В связи с этим коммунальщики «вынуждены увеличить время на доведение ресурса до нормативных требований для подачи потребителям». Возможно снижение напора воды на верхних этажах домов, в часы пиковой нагрузки, а также снижение объема поставляемой воды.

Как рассказали ИА PriamurMedia в ООО «АКС», за качеством воды круглосуточно следят сотрудники лаборатории испытательного центра предприятия. Сейчас водозаборы «Северный» и «Амурский» работают в штатном режиме. Отмечается, что на объектах создан запас реагентов для очистки и обеззараживания воды.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022