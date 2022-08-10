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Спад жары прогнозируют в Томской области

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Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха во второй декаде августа. Регион окажется под влиянием нескольких циклонов.

По словам начальника отдела метеорологии Гидрометцентра региона Светланы Рюхтиной, среднедекадная температура воздуха составит +12…+16 градусов. Это около нормы или ниже нормы на 1 градус. В ночные часы ожидается температура +3…+9 градусов, в светлое время суток ожидается +14…+20 градусов. На территории Томска по ночам ожидается +7…+9 градусов, днем +18…+20 градусов. При этом осадки и грозы прогнозируются в большинстве дней декады.

В ближайшие пару дней в отдельных районах вероятна жара до +26 градусов с дальнейшим похолоданием.

«Один циклон будет меняться другим, это циклоническая серия. Атмосферные потоки будут приходить сначала с запада, потом с севера, неся с собой похолодание», — цитирует Рюхтину РИА «Томск».

Ранее об ухудшении погодных условий в Камчатском крае предупредили сотрудники МЧС. Из-за действия циклона с 10 по 13 августа в регионе ожидаются обильные дожди.

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