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Министерства запросили дополнительные ассигнования на 5 трлн рублей в год

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Министерства и ведомства РФ заявили о необходимости дополнительного финансирования в размере 5 трлн рублей в год. Об этом 10 августа сообщило Министерство финансов России.

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Предложение было рассмотрено 9 августа на заседании рабочей группы правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год.

«Формирование проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы осуществляется в принципиально новых экономических и финансовых условиях беспрецедентного санкционного давления и разрыва устоявшихся хозяйственных связей», — цитирует главу Минфина Антона Силуанова пресс-служба.

Он также отметил, что при формировании параметров федерального бюджета будет обеспечивается сбалансированный подход. Он предполагает временное использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), мобилизацию доходных источников и оптимизацию расходных обязательств на принципах повышения их результативности.

8 августа Минфин отчитался о росте средств ФНБ с 10,774 трлн рублей в июне до 12,155 трлн рублей в июле. Объем фонда составил с 9,1% прогнозируемого на этот год ВВП России. При этом в долларовом эквиваленте объем ФНБ снизился на $12,36 млрд до $198,26 млрд.

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко рассказал «Известиям», что объем средств ФНБ вырос за счет переоценки валютных активов — в июле российская нацвалюта падала против большинства других валют до 10 рублей.

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