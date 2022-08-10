Работавших с телефонными мошенниками курьеров задержали в Липецке

Полиция задержала в Липецке троих молодых людей, которые подозреваются в участии в телефонных мошенничествах. Горожане выполняли роль курьеров и забирали наличные деньги у пенсионеров.

По версии следствия, злоумышленники звонили потерпевшим на домашний телефон и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщали, что родственники пенсионеров якобы попали в ДТП или другую ситуацию, из-за чего требуются денежные средства. Мошенники выманили у пожилых людей больше 2 млн рублей. Всего зарегистрировано 11 преступлений, сообщает GOROD48.

Трое задержанных приезжали к пенсионерам, забирали деньги и переводили на счета мошенников. Курьеры оставляли себе 10% от суммы. Отмечается, что курьеры не были знакомы друг с другом, но у них был общий куратор.

Подозреваемые помещены под стражу в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что Мурманске 89-летняя женщина отдала мошенникам 850 тыс. рублей. Злоумышленники по телефону убедили пенсионерку, что ее внучка якобы попала в ДТП. Потерпевшая передала деньги с курьером.