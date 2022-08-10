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Премьер Эстонии Каллас заразилась коронавирусом

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Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила о заражении коронавирусом. Об этом она написала 10 августа на странице в Twitter.

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«Сегодня утром у меня был положительный результат на ковид», — уточнила политик.

Каллас намерена работать из дома. Также к посту она прикрепила фото положительного теста на коронавирус, который сделала.

Накануне Каллас отметилась скандальным заявлением, которое вызвало широкий резонанс. Так, она призвала ограничить выдачу шенгенских виз россиянам, назвав посещение Европы «привилегией, а не правом». В МИД РФ напомнили эстонскому премьеру, что подобные действия стали бы нарушением прав человека.

9 августа президент США Джо Байден, переболевший в конце июля коронавирусом, снова стал объектом обсуждения, привлекая к себе внимание, постоянным кашлем в ходе церемонии подписания закона о поддержке производителей полупроводников, прошедшей в Белом доме.

Байден находился в тесном контакте с гостями и жал им руки.

21 июля стало известно, что Байден заболел COVID-19. У политика наблюдались боли в горле, кашель и ломота в теле.

Отрицательные тесты Байден сдал 6 августа.

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