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В России за сутки выявили более 23,7 тыс. новых случаев коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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За сутки в России на 23 771 выросло число подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом в среду, 10 августа, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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В публикации на сайте штаба уточнятся, что количество госпитализаций за сутки составило 2666 человек. Число госпитализированных с коронавирусом пациентов увеличилось в 41 российском регионе.

Вместе с этим в 38 регионах страны количество госпитализаций снизилось, а в шести субъектах РФ ситуация осталась без изменений.

«Выздоровели за сутки 14 552 человека, или на 11,2% больше в сравнении с 9 августа 2022 года. Выявлены 23 771 новый случай. Умерло за сутки 56 человек», — говорится в сообщении инстанции.

Таким образом, число новых подтвержденных случаев обновило максимум 26 марта, когда было зафиксировано 24 072 заболевших. Всего с начала пандемии в РФ выявили 18 770 657 случаев заражения.

9 августа сообщалось, что в России вырос спрос на медицинские маски и антисептики. Возвращение спроса на маски связано и с тем, что в ряде регионов они снова становятся обязательными для определенных категорий граждан или для посещения учреждений.

К примеру, с 8 августа в Туве строгий масочный режим ввели в местах массового пребывания людей. В Москве, Санкт-Петербурге и Калужской области масочный режим введен в медучреждениях.

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