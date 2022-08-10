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Пушилин назвал место и сроки проведения первого трибунала над военнопленными

Пушилин назвал Мариуполь вероятным местом проведения трибунала над украинскими военными
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Первый трибунал в Донецкой Народной Республике (ДНР) по военнопленным пройдет, с высокой вероятностью, в Мариуполе. Об этом 10 августа рассказал журналистам глава республики Денис Пушилин.

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По его словам, трибунал организуют до конца лета.

«Идет активная подготовка трибунала. Первый трибунал состоится, скорее всего, в Мариуполе», — сказал глава ДНР.

Задачей организаторов остается максимально открытое проведение, подчеркнул Пушилин в беседе с журналистами.

27 июля сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди заявила, что киевский режим виновен в сотнях детских смертей в Донбассе, поэтому необходимо срочно созывать Международный военный трибунал. Она отметила, что от действий украинских боевиков пострадали сотни семей.

В этот же день министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова рассказала о разработанном в ДНР проекте соглашения по утверждению устава международного трибунала над военными преступниками.

24 июля председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил привлечь к работе по формированию Международного трибунала для оценки преступлений киевского режима в Донбассе и на Украине Сирию, Иран и Боливию.

7 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что изоляция и геноцид по отношению к мирным жителям Донбасса проводились все восемь лет со стороны Украины.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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