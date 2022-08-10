Годовалый ребенок отравился декоративными ягодами в Оренбуржье

Полиция проводит проверку по факту отравления ребенка ягодами в Оренбургской области. Годовалого малыша доставили в больницу.

Инцидент произошел в Абдулино. По словам матери годовалого ребенка, малыш остался без присмотра в огороде. Он сорвал с куста декоративные ягоды и съел их, пишет «Урал56.Ру».

Ребенку оказана необходимая медицинская помощь, жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает.

В июле годовалый ребенок в Оренбурге отравился жидкостью для розжига огня. Малыш нашел бутылку, которую взрослые не успели убрать в недоступное место после пикника, и сделал несколько глотков.