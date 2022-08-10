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ЕС разрешил Литве продолжить ж/д транзит угля в Калининград

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Литва с ограничениями продолжит ж/д перевозки российского угля и другого твердого топлива в Калининградскую область, несмотря на то что 10 августа в силу вступает пятый пакет санкций Евросоюза (ЕС) против России. Об этом в среду, 10 августа, сообщает агентство BNS.

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Европейская комиссия (ЕК) пояснила, что Литва в рамках этого запрета подпадает под исключение: ограниченное количестве подсанкционной продукции транспортировать по железной дороге стране разрешается.

По данным BNS, в январе—мае текущего года посредством ж/д транзита через Литву в Калининград из других регионов России был перевезен 1 млн т угля.

«Согласно порядку, предусмотренному в пояснениях ЕК, случаи отклонения заявок на перевозку грузов между Россией и Калининградской областью через территорию Литвы единичные и составляют до 5% всех заявок на товары, перевозимые в этом направлении», — приводят BNS слова официального представителя компании Котрина Дзикарайте.

Ранее сообщалось, что 9 августа МИД РФ заявил, что наихудшего развития событий в вопросе калининградского транзита удалось избежать, но ситуация все еще остается ненормальной. В ведомстве подчеркнули, что Литва намеренно и искусственно обостряет ситуацию с транзитом, и потребовали от Вильнюса полного снятия введенных санкционных ограничений со всех видов транспортировки.

Проблемы с перевозкой грузов в Калининградскую область из Литвы начались еще в середине июня. 18 июня вступил в силу запрет на транзит ряда грузов в Калининградскую область из Литвы. Вильнюс объяснил его исполнением пятого пакета санкций против РФ. В тот же день Алиханов назвал такое решение незаконным.

Только почти спустя месяц было снято 80% ограничений по транзиту в регион. Губернатор Калининградской области назвал это победой российской дипломатии.

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