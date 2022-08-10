Мэр Мадрида заявил пранкерам о готовности выслать украинцев воевать

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), позвонившим ему от имени мэра Киева Виталия Кличко, заявил, что испанская столица в случае необходимости готова депортировать приехавших с Украины мужчин на родину, чтобы они участвовали там в боевых действиях. Разговор опубликован 10 августа в Telegram-канале пранкеров.

Как в беседе рассказал «Кличко», «многие мужчины отправились на Запад, вместо того чтобы сражаться за Украину». Он попросил мэра Мадрида посодействовать в высылке украинцев для участия в боевых действиях. Матринес-Альмейда поддержал его предложение.

«Я думаю, что, несомненно, необходимо еще больше солдат для участия в боевых действиях против России. И Мадрид на сегодня обладает транспортными возможностями, если такая необходимость возникнет, для депортации людей на Украину», — сказал он.

Говоря о конфискации недвижимости россиян в Мадриде, мэр города отметил, что город выполнил все резолюции Евросоюза в отношении граждан РФ в Испании. Но больше собственности россиян в Мадриде не установлено.

Он также выразил желание «наказать русских» в Испании и Мадриде в частности.

Мэр столицы Испании рассказал об обеспокоенности жителей ростом цен на энергию, однако подчеркнул важность поддержки Украины, а не покупки ресурсов у России.

Накануне пранкеры опубликовали беседу с мэром Вены от имени мэра Киева. В ходе телефонного разговора Михаэль Людвиг отказался провести в столице Австрии фестиваль имени Степана Бандеры и отправить Украине вооружения. В конце разговора мэр Вены несколько раз помахал украинским флагом на камеру в знак поддержки Украины, как попросил «Кличко».