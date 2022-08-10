Почти 47 тыс. человек пострадали от укусов клещей в Свердловской области
За минувшую неделю в Свердловской области 171 человек пострадал от укусов клещей. Общее количество пострадавших за сезон превысило 46,8 тыс. человек.
По данным Роспотребнадзора, вредителей сняли примерно с 8 тыс. детей. Об этом пишет «ТагилСити.Ру». Всего зарегистрировано 54 случая клещевого энцефалита и 287 случаев боррелиоза.
Специалисты напоминают, что при укусе клеща следует незамедлительно обращаться к врачам.
Ранее сообщалось, что в Волгоградской области от укусов клещей пострадали 1,4 тыс. человек. У двух пострадавших диагностировали крымскую геморрагическую лихорадку.