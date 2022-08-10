В Уфе начался суд над хоккеистом по делу о взятке ради уклонения от армии

В Ленинском районном суде города Уфы началось заседание с участием бывшего игрока хоккейного клуба «Салават Юлаев» Анвара Сулейманова, обвиняемого в даче взятке для уклонения от армии.

По данным следствия, в 2019 году Анвар и еще два хоккеиста Владислав Лукин и Михаил Воробьев через посредника дали взятку работнику военкомата, чтобы получить отсрочку или освобождение от прохождения армейской службы.

Посредник, передавший деньги, был арестован, а в отношении хоккеистов возбудили уголовное дело.

Отец Анвара Айдар Сулейманов перед началом заседания заявил, что считает своего сына и двух хоккеистов ни в чем не виноватыми. По его словам, этот «прецедент» создан из пустоты.

«Мы считаем, что наш сын и остальные ребята практически и абсолютно ни в чем не виноваты. Они делали свою работу, выполняли ее профессионально и качественно. Защищали свою республику, защищали свой клуб, и мы не видим вообще, из чего создан этот прецедент», — сказал Айдар Сулейманов.

В начале июля в Санкт-Петербурге был задержан вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов. Спортсмен подозревается в уклонении от армии. Он может быть осужден на срок до двух лет лишения свободы.