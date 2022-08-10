Реклама
Прямой эфир
Политика
Пушкова удивило поведение Байдена после обстрелов Запорожской АЭС
Мир
Daily Express предрек распад ЕС из-за разногласий с Венгрией и Польшей
Мир
Компании Венгрии и Словакии самостоятельно заплатили за транзит нефти через Украину
Мир
Немецкий министр извинилась за возмутившие немцев фото с Кличко
Мир
В Херсонской области выстроились очереди за российскими паспортами
Армия
Минобороны РФ показало кадры парной работы экипажей вертолетов Ка-52 и Ми-8АМТШ
Общество
Путин по видеосвязи дал старт движению по Архангельскому мосту в Череповце
Мир
Власти Запорожья предупредили о колоссальных последствиях в случае повреждения ЗАЭС
Мир
Полицейские открыли огонь по мужчине с ножом в аэропорту Шарль-де-Голль
Мир
Мэр Мадрида заявил пранкерам о готовности выслать украинцев воевать
Мир
СМИ Китая рассказало о военным козыре Путина в противостоянии с США
Мир
Илон Маск продал акции Tesla почти на $7 млрд
Сюжет:

СК установил причастных к гибели пяти жителей ДНР украинских военных

СК РФ установил украинских военных, ответственных за гибель пяти жителей ДНР
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет России вычислил военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), ответственных за гибель пяти жителей ДНР при артобстрелах. В отношении украинских военных возбуждены уголовные дела, сообщили в среду, 10 августа, в ведомстве.

В режиме преступлений: что творят украинские радикалы в Донбассе
«Защитники Украины» убивают и насилуют мирное население

«Уголовные дела возбуждены в отношении военнослужащих 30-й отдельной механизированной бригады Александра Зиневича, Николая Переступняка, 54-й отдельной механизированной бригады Алексея Майстренко, А. Голенко, 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука, Александра Бондаренко, Мирослава Верховного, Артема Пучкова, Геннадия Бойко и иных военнослужащих ВСУ», — говорится в Telegram-канале СК РФ.

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 1 ст. 356 УК РФ «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».

По данным следствия, со 2 по 5 августа украинские военные отдавали и исполняли приказы о прицельных артиллерийских обстрелах объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, Горловке, Макеевке, Ясиноватой, а также населенных пунктах Еленовка, Кременец, Октябрь, Никольское и Александровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Обстрелы велись из тяжелых видов вооружения.

В результате погибли пять мирных жителей, в том числе ребенок, еще 25 граждан получили ранения. Также было повреждено более 80 домов и объектов гражданской инфраструктуры, включая здания четырех больниц и двух школ.

Следственный комитет продолжает устанавливать причастных к обстрелам мирного населения.

Ранее в августе СК РФ приступил к расследованию обстоятельств обстрела ВСУ колонии в Еленовке в ДНР, где содержались украинские военнопленные. Согласно первоначальным результатам экспертного исследования, обстрел велся с применением артиллерийского дальнобойного вооружения НАТО. В частности, использовалась американская реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS. Предполагается, что Киев преследовал цель уничтожить свидетелей совершенных преступлений в отношении мирного населения.

В результате атаки, которая произошла 29 июля, погибли 50 украинцев, еще 193 получили ранения. Также ранения различной степени тяжести получили еще восемь сотрудников изолятора.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022