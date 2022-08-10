СК установил причастных к гибели пяти жителей ДНР украинских военных

Следственный комитет России вычислил военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), ответственных за гибель пяти жителей ДНР при артобстрелах. В отношении украинских военных возбуждены уголовные дела, сообщили в среду, 10 августа, в ведомстве.

«Уголовные дела возбуждены в отношении военнослужащих 30-й отдельной механизированной бригады Александра Зиневича, Николая Переступняка, 54-й отдельной механизированной бригады Алексея Майстренко, А. Голенко, 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука, Александра Бондаренко, Мирослава Верховного, Артема Пучкова, Геннадия Бойко и иных военнослужащих ВСУ», — говорится в Telegram-канале СК РФ.

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 1 ст. 356 УК РФ «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».

По данным следствия, со 2 по 5 августа украинские военные отдавали и исполняли приказы о прицельных артиллерийских обстрелах объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, Горловке, Макеевке, Ясиноватой, а также населенных пунктах Еленовка, Кременец, Октябрь, Никольское и Александровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Обстрелы велись из тяжелых видов вооружения.

В результате погибли пять мирных жителей, в том числе ребенок, еще 25 граждан получили ранения. Также было повреждено более 80 домов и объектов гражданской инфраструктуры, включая здания четырех больниц и двух школ.

Следственный комитет продолжает устанавливать причастных к обстрелам мирного населения.

Ранее в августе СК РФ приступил к расследованию обстоятельств обстрела ВСУ колонии в Еленовке в ДНР, где содержались украинские военнопленные. Согласно первоначальным результатам экспертного исследования, обстрел велся с применением артиллерийского дальнобойного вооружения НАТО. В частности, использовалась американская реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS. Предполагается, что Киев преследовал цель уничтожить свидетелей совершенных преступлений в отношении мирного населения.

В результате атаки, которая произошла 29 июля, погибли 50 украинцев, еще 193 получили ранения. Также ранения различной степени тяжести получили еще восемь сотрудников изолятора.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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