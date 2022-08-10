Реклама
Прямой эфир
Политика
Пушкова удивило поведение Байдена после обстрелов Запорожской АЭС
Мир
Daily Express предрек распад ЕС из-за разногласий с Венгрией и Польшей
Мир
В Болгарии приняли за шутку письмо «Газпрома» об оплате газа в рублях
Мир
В Мраморном море досмотрят два идущих на Украину судна
Мир
В Херсонской области выстроились очереди за российскими паспортами
Армия
Минобороны РФ показало кадры парной работы экипажей вертолетов Ка-52 и Ми-8АМТШ
Мир
Американский дипломат удивился обилию друзей России в НАТО
Мир
Власти Запорожья предупредили о колоссальных последствиях в случае повреждения ЗАЭС
Мир
Полицейские открыли огонь по мужчине с ножом в аэропорту Шарль-де-Голль
Мир
Бывший премьер Словакии раскритиковал антироссийские санкции
Мир
СМИ Китая рассказало о военным козыре Путина в противостоянии с США
Мир
Илон Маск продал акции Tesla почти на $7 млрд
Сюжет:

Украинцам предложили доносить на обходящих санкции Запада россиян

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У жителей Украины появилась возможность сообщать о россиянах, которые обходят западные санкции. Для этого на портале Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) создали специальный раздел «Война&Санкции». Об этом в среду, 10 августа, сообщили в ведомстве.

По средствам угрозы: ЕС может конфисковать активы подсанкционных россиян
Чтобы этого не произошло, им придется задекларировать свое имущество в Европе до 1 сентября

В публикации поясняется, что главная цель портала — проинформировать иностранные правительства и граждан о уже введенных санкциях против россиян, привлечь общественность к глобальной кампании по расширению санкционных списков в отношении лиц, поддерживающих спецоперацию на Украине, в том числе финансово и информационно.

Как считают в ведомстве, благодаря сайту каждый украинец может призвать к наложению санкций на лиц, «которые этого заслуживают». Для этого предлагается выбрать любое лицо из предлагаемого списка.

Одним из примеров подобного обхода санкций в НАПК назвали случай, когда госсекретариат Швейцарии по экономическим вопросам разблокировал счета компании «ЕвроХим» после того, российский бизнесмен Андрей Мельниченко, который ранее попал под западные санкции, якобы переписал свое компанию на супругу.

Ранее сообщалось, что 21 июля Евросоюз ввел седьмой пакет санкций против РФ. До этого, 3 июня, в окончательном чтении был утвержден шестой пакет санкций против России.

17 июня выступая на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции являются безумными и бездумными. Он подчеркнул также, что своей главной цели — пошатнуть российскую экономику и нанести ей максимальный ущерб — они не достигли.

Западные страны усилили свою санкционную политику в ответ на специальную операцию России по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик, которую Россия начала 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022