Украинцам предложили доносить на обходящих санкции Запада россиян

У жителей Украины появилась возможность сообщать о россиянах, которые обходят западные санкции. Для этого на портале Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) создали специальный раздел «Война&Санкции». Об этом в среду, 10 августа, сообщили в ведомстве.

В публикации поясняется, что главная цель портала — проинформировать иностранные правительства и граждан о уже введенных санкциях против россиян, привлечь общественность к глобальной кампании по расширению санкционных списков в отношении лиц, поддерживающих спецоперацию на Украине, в том числе финансово и информационно.

Как считают в ведомстве, благодаря сайту каждый украинец может призвать к наложению санкций на лиц, «которые этого заслуживают». Для этого предлагается выбрать любое лицо из предлагаемого списка.

Одним из примеров подобного обхода санкций в НАПК назвали случай, когда госсекретариат Швейцарии по экономическим вопросам разблокировал счета компании «ЕвроХим» после того, российский бизнесмен Андрей Мельниченко, который ранее попал под западные санкции, якобы переписал свое компанию на супругу.

Ранее сообщалось, что 21 июля Евросоюз ввел седьмой пакет санкций против РФ. До этого, 3 июня, в окончательном чтении был утвержден шестой пакет санкций против России.

17 июня выступая на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции являются безумными и бездумными. Он подчеркнул также, что своей главной цели — пошатнуть российскую экономику и нанести ей максимальный ущерб — они не достигли.

Западные страны усилили свою санкционную политику в ответ на специальную операцию России по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик, которую Россия начала 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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