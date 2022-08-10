В России стали в два раза чаще бронировать авиабилеты в ЮАР и Индию

В России в августе стали в два раза чаще бронировать авиабилеты в ЮАР и Индию по сравнению с июлем. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

«Среди топ-50 популярных стран заметнее всего доля бронирований возросла у ЮАР и Индии ― в два раза. На 71% чаще стали приобретать билеты во Вьетнам, а на 67% ― в Таиланд», — приводит данные компании ТАСС.

Специалисты проанализировали бронирования с вылетом в период с 1 по 31 августа и сравнили их с июльскими показателями.

По данным сервиса, популярными направлениями также являются Индонезия (россияне на 60% чаще совершают бронирования на август, чем на июль), Израиль (+20%), Грузия (+18%), Египет (+16%), ОАЭ и Казахстан (+15%). Далее следуют Узбекистан, Таджикистан и Белоруссия, спрос по каждому из которых вырос на 12%.

В компании также рассказали про наиболее низкую среднюю стоимость на перелет из Москвы в другие страны в августе. Так, цена поездки из столицы в Белоруссию составляет 5,1 тыс. рублей на человека в одну сторону, в Узбекистан — 11,8 тыс. рублей, в Казахстан — 14,7 тыс. рублей, в Таджикистан — 15,8 тыс. рублей и в Индию — 22,9 тыс. рублей. Наиболее высокая средняя стоимость зафиксирована на авиабилеты в Индонезию (114 тыс. рублей), во Вьетнам (89,5 тыс. рублей), в Таиланд (84,5 тыс. рублей), ЮАР (81,1 тыс. рублей) и Израиль (37,2 тыс. рублей).

Ранее, 13 июля, аналитик в крупной российской компании по продаже билетов рассказал «Известиям», что средний чек на авиаперелет за границу летом 2022 года вырос на 37% по сравнению с тем же сезоном 2021-го. Отмечалось, что сильнее всего подорожали полеты в Израиль, Турцию и ОАЭ.

Как утверждают эксперты, рост цен объясняется инфляцией и ограниченностью числа доступных стран: прямые перелеты совершаются только в 11 государств. Также на стоимость билетов повлияли подорожавший керосин, ограниченное число неподсанкционных самолетов и высокий сезон в авиации.