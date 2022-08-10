Россиянка разбилась насмерть накануне дня рождения при попытке снять видео

23-летняя девушка погибла в Дивногорске под Красноярском во время съемок клипа, который делала к дню своего рождения. Она упала с высоты 4 м и разбилась, сообщил 10 августа портал NGS.24.ru.

Местная жительница вместе с подругой приехала на смотровую площадку набережной, чтобы снять видеоролик. Она перелезла через ограждения, но упала на бетонное основание.

Прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть девушки. Следователи начали доследственную проверку.

По словам подруги погибшей, девушка выросла в детдоме, работала в продовольственном магазине.

«Погибла она за час до своего дня рождения — хотела снять себе к празднику ролик с черными крыльями за спиной», — рассказала очевидец происшествия.

В мае 2021 года в Оренбургской области 16-летняя девушка, которая пыталась сделать селфи, оступилась и упала с недостроенного железнодорожного моста. Ее госпитализировали с закрытым переломом третьего поясничного отдела позвоночника.

В апреле в Москве спасли упавшую в реку с моста девушку, которая также пыталась сделать селфи.