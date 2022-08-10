В Белгородской области задержан напавший на женщину с ребенком подросток

Задержан подросток, напавший на женщину с ребенком в Белгородской области. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Белгородской области.

«Напали на женщину с ребенком, оба в больнице в тяжелом состоянии, подозреваемый задержан. Нападавшему 16 лет», — рассказал собеседник агентства. Подробностей нападения он не привел.

Ранее, 26 июля, появилась информация о том, что в Новосибирской области мужчина нанес девушке 14 ножевых ранений. На представленных кадрах видно, как девушка убегает от неизвестного, однако преследователь ее догоняет и валит на землю, после чего наносит удары орудием до тех пор, пока жертва не перестает подавать признаки жизни. 27 июля выяснилось, что убийцей оказался бывший парень жертвы.