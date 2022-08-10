Полицейские открыли огонь по мужчине с ножом в аэропорту Шарль-де-Голль

Французские полицейские открыли огонь из табельного оружия на территории парижского аэропорта Шарль-де-Голль. Об этом сообщает в среду, 10 августа, телеканал BFM.

«Полицейские, дежурившие в аэропорту Шарль-де-Голль, применили оружие против злоумышленника», — говорится в сообщении телеканала в Twitter.

Отмечается, что огонь был открыт в ответ на действия посетителя аэропорта, угрожавшего правоохранителям ножом.

18 июля телеканал сообщал о стрельбе в кальянной в 11-м округе Парижа. Двое неизвестных подъехали к заведению и расстреляли двух человек, сидевших у входа. В результате происшествия один человек погиб, еще четыре получили ранения. Посетители кальянной смогли задержать одного из нападавших, второму удалось скрыться.