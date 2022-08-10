Число пострадавших в результате взрывов в Новофедоровке увеличилось до 13

Количество пострадавших из-за детонации авиационных боеприпасов на аэродроме Саки в районе поселка Новофедоровка в Республике Крым выросло до 13 человек, сообщило министерство здравоохранения региона в Telegram 10 августа.

По информации ведомства, 10 человек получили амбулаторную медпомощь в Сакской райбольнице. У них диагностированы травмы легкой степени тяжести.

«Один пациент проходит стационарное лечение на базе вышеуказанного учреждения», — добавили в министерстве.

Еще двое пострадавших обратились в Симферопольскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, позже они были отправлены домой.

О взрывах на территории аэродрома Саки стало известно накануне. Как сообщило Минобороны РФ, около 15:20 мск на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких боеприпасов. В результате взрыва возник пожар. Вечером того же дня сообщалось, что пожар локализован.

Глава республики Сергей Аксенов уточнил, что один человек погиб. По его словам, были приняты меры по выставлению периметра оцепления в пятикилометровой зоне: ограждения, экипажи ГИБДД и пешие патрули.

В то же время в Минобороны подчеркнули, что обстрела аэродрома не было.