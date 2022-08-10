АвтоВАЗ собирается вернуть на сборку Lada Niva Travel 18 августа

В ближайших планах АвтоВАЗа вернуть на конвейер внедорожник Lada Niva Travel. Ожидается, что машина встанет на конвейер через неделю, 18 августа 2022 года. Об этом 10 августа сообщил паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» социальной сети «ВКонтакте».

Ресурс отметил, что решение о возобновлении сборки модели Niva Travel вновь появилось в заводских планах.

По информации паблика, Lada Niva Travel вернется на рынок почти без упрощений. Ранее на заводе сообщали о том, что решаются вопросы по поставкам подушек безопасности, на машине будет стоять блок ABS китайской компании Trinova.

По данным ресурса, благоприятная ситуация с поставками компонентов позволила вернуться к прежним планам по вводу в производство третьей модели Lada.

9 августа АвтоВАЗ сообщил, что все выпускаемые машины Lada вновь оснащаются системой экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС». В компании подчеркнули, что вызов происходит по каналам сотовой связи даже в случае отключения основного электропитания.