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Экс-постпред США в НАТО убежден, что у Путина есть союзники в альянсе

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У президента РФ Владимира Путина сложились дружеские отношения в НАТО не только с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, но и с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом 8 августа написал в материале для Politico президент Чикагского совета по глобальным вопросам, экс-постпред США в Совете Организации НАТО с мая 2009 по июль 2013 года, дипломат Иво Даалдер.

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«Эрдоган вряд ли единственный лидер страны — члена НАТО, который выстроил дружеские отношения с Путиным. Достаточно вспомнить бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, ушедшего в отставку несколько лет назад, или же нынешнего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Однако он является единственным лидером в НАТО, который купил современные зенитные ракеты у России, вместо того чтобы покупать западное оборудование», — отметил Даалдер.

Кроме того, дипломат обратил внимание на то, что турецкий лидер играет в политику и отстаивает свои интересы внутри альянса. В частности, Анкара заблокировала процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО и потребовала от северных стран выдать ей членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Турция считает террористической. Помимо этого Эрдоган отказался вводить санкции против России в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса.

При этом он указывает на важные стратегические выгоды от Турции для НАТО, которые нельзя игнорировать: от географии и пограничного положения между мусульманским и христианским мирами до дипломатических успехов в переговорах с Киевом и Москвой.

«Другими словами, Турция — союзник, с которым становится все труднее жить, и почти невозможно жить без него», — заключил он.

5 августа в Сочи состоялась встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам двусторонних переговоров было опубликовано совместное заявление, согласно которому лидеры подтвердили волю РФ и Турции к дальнейшему развитию отношений, несмотря на текущие региональные и глобальные вызовы.

Главы двух государств пришли к заключению, что Анкара начнет частично оплачивать поставки российского газа в рублях.

8 августа агентство Bloomberg сообщило, что президент России помог турецкому коллеге в ключевой момент. Переговоры в Сочи привели к договоренности о частичной оплате газа в рублях, что в свою очередь поможет стабилизировать курс лиры и избежать стремительного роста цен в Турции.

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