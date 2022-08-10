Мэр Горловки Приходько сообщил о сильном бое в районе поселка Зайцево

В районе поселка Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР) идет интенсивный бой. Об этом 10 августа сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

«Враг хаотично обстреливает город, пытаясь отвлечь работу артиллерии союзных сил», — написал он в Telegram-канале.

Глава Горловки призвал жителей города не покидать помещения, оставаться в укрытиях и ограничить передвижение по городу.

«Все службы работают в усиленном режиме», — добавил он.

8 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Горловке из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Были выпущены три ракеты.

В этот день Приходько сообщил, что в результате обстрела микрорайона Восточный в Калининском районе города погибла мирная жительница.

В конце июля мирный житель скончался в результате обстрела ВСУ поселка городского типа Гольмовский в Горловке. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило о запуске 20 ракет из РСЗО «Град» по поселку Гольмовский.

20 июля Приходько сообщил, что в результате обстрела Горловки военными ВСУ погиб мужчина. По данным мэра, от действий украинских военных пострадали трое человек, в том числе ранения получил один ребенок.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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