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Китай допустил силовой вариант воссоединения с Тайванем

Китай опубликовал «Белую книгу» по ситуации с Тайванем, не исключив силового сценария воссоединения с островом
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Фото: REUTERS/Eastern Theatre Command
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Китай не будет отказываться от силового сценария, если мирного воссоединения с Тайванем не получится. Об этом сообщает в среду, 10 августа, агентство «Синьхуа» со ссылкой на опубликованную властями КНР «Белую книгу» «Тайваньский вопрос и воссоединение Китая в новую эпоху».

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«Мы готовы создать широкое пространство для мирного воссоединения, но мы не оставим места для любых форм сепаратистской деятельности, нацеленной на независимость Тайваня. <...> Мы не обещаем отказаться от применения силы и оставляем за собой право принять все необходимые меры», — сказано в документе, опубликованном в эту среду канцелярией по делам Тайваня при Госсовете КНР и пресс-канцелярией Госсовета.

В «Белой книге» отмечается, что применение силы против тайваньских соотечественников стало бы «последним возможным средством в ситуации». В частности, данное решение может быть принято в связи с возможным вмешательством внешних сил и тех, кто поддерживает независимость островного государства.

«Никто не должен недооценивать твердую решимость, непоколебимую волю и огромные возможности китайского народа в защите государственного суверенитета и территориальной целостности», — подчеркивается в документе.

Его авторы утверждают, что дела китайцев должны решать сами китайцы и тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом КНР.

Накануне официальный представитель китайского МИДа Чжао Лицзянь заявил, что США поднимают шумиху из-за якобы шагов Китая по «военному окружению Тайваня», когда сами делают это. Он разместил видеоролик, на котором один из комментаторов сказал, что «США не заботятся о людях на Тайване, они считают остров авианосцем, который нельзя потопить». Свои слова Лицзянь также подкрепил иллюстрацией, на которой представлены многочисленные американские объекты военного назначения, дислоцированные в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее, 9 августа, сообщалось, что Китай продолжает военные учения у берегов Тайваня. Тогда же минобороны острова заявило о пересечении истребителями КНР пограничной линии.

До этого в МИД КНР заявили, что все трения в Тайваньском проливе вызваны действиями США. Как сказал 8 августа официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь, Соединенные Штаты единолично виновны в текущей напряженной ситуации, поэтому американская сторона должна нести ответственность за последствия.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как появилась информация о визите спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров. Политик прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит конгрессвумен назвала «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

Визит Пелоси стал первой подобной поездкой на Тайвань спикера палаты представителей США с 1997 года.

После этого власти КНР приняли решение временно приостановить сотрудничество с Соединенными Штатами в некоторых сферах.

Пекин неоднократно призывал Вашингтон прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань считается одной из китайских провинций.

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