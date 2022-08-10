Правительство Японии в полном составе подало в отставку перед перестановками

Кабмин Японии в полном составе подал в отставку в ходе специального заседания, которое началось в 11:30 по местному времени (05:30 мск). Об этом 10 августа сообщает японское агентство Kyodo.

Подача заявлений об отставке в ходе кадровых правительственных перестановок является традиционной для Японии. Несмотря на отставку, каждый член правительства продолжит выполнять свои обязанности до формирования нового состава кабмина.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что в правительстве страны и руководящей партии готовятся кадровые перестановки, которые пройдут 10 августа. Уточняется, что причиной их проведения стало желание предотвратить дальнейшее падение уровня поддержки населения. Кроме того, это выглядит как попытка отстраниться от подозрений в связях с религиозной группой, которая оказалась в центре внимания после убийства бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, уточняет агентство.

Как сообщили источники агентства в администрации, премьер-министр оставит в должности главного секретаря кабинета министров Хирокадзу Мацуно, министра иностранных дел Ёсимасу Хаяси и министра финансов Шуничи Судзуки.

Ранее, 15 июля, Кисида объявил, что государственные похороны Синдзо Абэ пройдут в сентябре. Позднее появилась информация, что похороны бывшего премьер-министра пройдут 27 сентября на спортивной арене Nippon Budokan в Токио.

Прощание с Абэ состоялось 12 июля. Тысячи японцев собрались, чтобы проводить в последний путь бывшего главу правительства. Тогда же состоялись частные похороны для членов семьи и близких друзей, в которых также участвовал Кисида.

11 июля стало известно, что Абэ будет посмертно удостоен самой почетной государственной награды Японии — ордена Хризантемы с цепью. За всю историю его были удостоены лишь 14 человек внутри страны.

Синдзо Абэ был убит в результате покушения, которое произошло 8 июля, когда он выступал с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента. 67-летний политик был госпитализирован, однако спустя несколько часов скончался в больнице Медицинского университета Нары.

Преступника задержали на месте. Во время ареста он не оказывал сопротивления. Свой поступок задержанный объяснил тем, что заподозрил политика якобы в связи с некой религиозной структурой, из-за которой его семья обеднела. 9 июля начальник главного полицейского управления префектуры Нара Томоаки Онидзука признал, что охрана бывшего премьер-министра Японии не была обеспечена должным образом.

Абэ занимал пост премьера Японии в 2006–2007 и 2012–2020 годах. Он установил рекорд по длительности пребывания на этой должности.