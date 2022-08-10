СМИ Китая рассказало о военным козыре Путина в противостоянии с США

Президент России Владимир Путин показал Белому дому военный козырь — гиперзвуковую ракету «Циркон», и это должно заставить США занервничать. Об этом 9 августа пишет «ПолитРоссия», представляя эксклюзивный перевод китайского издания Baijiahao.

Это вооружение является «убийственным» оружием армии России, у которого нет аналогов в мире, говорится в публикации.

«Россия показала «меч», и Путин напрямую «обнажил» свой козырь — гиперзвуковую крылатую ракету «Циркон»», — приводит выдержку из статьи «ПолитРоссия».

По мнению авторов, «Циркон» — убийственное оружие армии России, аналогов ему в мире не существует. На вооружении ни одной армии мира нет системы обороны, которая может перехватить ракету, летящую со скоростью до 9 Махов.

При дальности полета «Циркона» в 1 тыс. км, если российские военные разместят в нейтральных водах в 400 км от берега США подлодки с этим вооружением, ракета легко «дотянется» до американской столицы.

«Это займет всего четыре минуты — нанести удар по Вашингтону», – говорится в статье.

В марте в Минобороны РФ рассказали, что испытания ракеты с надводного носителя могут завершиться в июне-июле этого года. В ведомстве отмечали, что в случае успеха этот пуск может быть завершающим.

«Циркон» — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя. Она обладает дальностью более 1 тыс. км и способна развивать скорость, равную девяти числам Маха (скоростей звука).