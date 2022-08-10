Захарова обвинила ООН в безответственности в ситуации с Запорожской АЭС

Секретариат ООН, сорвав визит представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС, действовал безответственно. Об этом 10 августа в эфире радиостанции Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По мнению дипломата, мир «ходит по краю» в ситуации вокруг ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ЗАЭС. Она добавила, что беззаконная деятельность киевского режима носит разрушительный характер, последствия которой не «ограничатся никакими географическими рамками».

«Это не просто решение не проработанное или, наоборот, решение, мотивированное желанием предотвратить какие-то эксцессы в рамках безопасности. Это решение, которое заблокировало поездку [главы агентства Рафаэля] Гросси с международной инспекцией на Запорожскую АЭС, безответственное, влекущее целый ряд опаснейших событий», — сказала Захарова.

Ранее, 8 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду от лица организации, что атаки на Запорожскую атомную электростанцию прекратятся. В таком случае МАГАТЭ сможет получить доступ на станцию. Возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по безопасности, защите и гарантиям на АЭС выразил желание глава агентства Рафаэль Гросси. По его словам, военные действия там «совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой».

В тот же день Захарова предупредила, что ситуация вокруг ЗАЭС с каждым новым обстрелом со стороны украинских боевиков становится все опаснее. Захарова также подчеркнула, что действия Киева ставят под угрозу население всей Европы.

9 августа МИД РФ заявил, что Россия на фоне новых атак Киева на ЗАЭС готова оказать максимальную помощь в организации поездки туда миссии МАГАТЭ, которая была в последний момент сорвана департаментом безопасности секретариата ООН.

В ночь на 7 августа украинские боевики в очередной раз обстреляли из реактивной системы залпового огня «Ураган» расположенную в Энергодаре ЗАЭС. При подлете к энергоблокам ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы. В зоне поражения оказались район сухого хранилища отработавшего ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.

5 августа украинские радикалы дважды обстреляли территорию ЗАЭС. Первое нападение было совершено около 15:00 по местному времени (совпадает с московским). Как сообщили местные власти, в этот момент на предприятии как раз происходила пересменка работников. Спустя несколько часов украинские неонацисты вновь нанесли удар по ЗАЭС. В этот раз снаряды попали на промышленную площадку станции. Также обстрелу подверглись жилые районы Энергодара.