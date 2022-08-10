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Число пострадавших во время ЧП в Новофедоровке увеличилось до 13

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Фото: ТАСС/Mulch
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Число пострадавших в результате детонации авиационных боеприпасов на аэродроме Саки в районе поселка Новофедоровка в Крыму увеличилось до 13 человек. Об этом в среду, 10 августа, сообщили в минздраве региона.

ЧП на территории аэродрома Саки в крымской Новофедоровке. Главное

«По состоянию на 08:30 мск в результате происшествия пострадало 13 человек и один человек погиб. В ГБУЗ РК «Сакская районная больница» на амбулаторном этапе оказана медицинская помощь 10 пострадавшим, в том числе двум несовершеннолетним. Все они получили травмы легкой степени тяжести», — говорится в Telegram-канале минздрава.

В сообщении отмечается, что один пациент продолжает стационарное лечение в районной больнице. Двое пострадавших самостоятельно обратились за медицинской помощью. После оказания необходимой помощи они были отправлены домой.

О взрывах на территории аэродрома Саки стало известно накануне. Около 15:20 мск на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В результате взрыва возник пожар.

В тот же день глава полуострова Сергей Аксенов заявил об усилении мер для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры и населения. В радиусе 5 км были установлены ограждения, действовали экипажи ГИБДД и пешие патрули с целью исключить ранения местных жителей. Советник главы республики Олег Крючков также сообщил, что из домов, которые находятся близ курортного поселка Новофедоровка, эвакуировали порядка 30 человек.

В Минобороны РФ исключили вероятность обстрела. Согласно докладу ведомства с места, «никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было».

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