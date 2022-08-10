Реклама
Прямой эфир
Политика
Пушкова удивило поведение Байдена после обстрелов Запорожской АЭС
Мир
Daily Express предрек распад ЕС из-за разногласий с Венгрией и Польшей
Мир
В Болгарии приняли за шутку письмо «Газпрома» об оплате газа в рублях
Мир
В Мраморном море досмотрят два идущих на Украину судна
Мир
В Херсонской области выстроились очереди за российскими паспортами
Армия
Минобороны РФ показало кадры парной работы экипажей вертолетов Ка-52 и Ми-8АМТШ
Мир
Американский дипломат удивился обилию друзей России в НАТО
Мир
Власти Запорожья предупредили о колоссальных последствиях в случае повреждения ЗАЭС
Мир
Правительство Японии в полном составе подало в отставку перед перестановками
Мир
Бывший премьер Словакии раскритиковал антироссийские санкции
Мир
СМИ Китая рассказало о военным козыре Путина в противостоянии с США
Мир
Илон Маск продал акции Tesla почти на $7 млрд
Сюжет:

Пушков: Байден может остановить обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ звонком Зеленскому

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один телефонный звонок президента США Джо Байдена украинскому лидеру Владимиру Зеленскому может остановить обстрелы Запорожской АЭС со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом 9 августа написал в Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.

Ядерный срыв: чем грозят обстрелы ВФУ Запорожской АЭС
В результате очередной атаки повреждена высоковольтная линия «Каховская»

По мнению политика, Байден может снять опасность попадания ракеты в атомный реактор.

«Но Байден не звонит, играет с огнем», — подчеркнул Пушков.

Администрация США проявляет безответственность в сложившейся ситуации, добавил он.

«И европейские руководители беспечно взирает на потенциальный новый Чернобыль, который в случае катастрофы будет представлять огромную угрозу как минимум для части Европы», — заключил Пушков, добавляет RT.

10 августа глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга заявил, что повреждение инфраструктуры ЗАЭС при обстреле со стороны ВСУ может привести к колоссальному радиоактивному загрязнению.

Накануне Россия запросила заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) по факту обстрелов ЗАЭС со стороны Украины. Заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский сообщил, что «украинские провокации не должны скрываться от широкой общественности».

9 августа глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий сообщил, что для защиты станции будут усилены средства противовоздушной обороны.

8 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что ситуация вокруг ЗАЭС с каждым новым обстрелом со стороны украинских боевиков становится все опаснее. Действия Киева ставят под угрозу население всей Европы, добавила она.

В ночь на 7 августа украинские боевики обстреляли из реактивной системы залпового огня «Ураган» расположенную в Энергодаре ЗАЭС. 5 августа украинские радикалы дважды обстреляли территорию ЗАЭС

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022