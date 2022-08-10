Пушков: Байден может остановить обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ звонком Зеленскому

Один телефонный звонок президента США Джо Байдена украинскому лидеру Владимиру Зеленскому может остановить обстрелы Запорожской АЭС со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом 9 августа написал в Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.

По мнению политика, Байден может снять опасность попадания ракеты в атомный реактор.

«Но Байден не звонит, играет с огнем», — подчеркнул Пушков.

Администрация США проявляет безответственность в сложившейся ситуации, добавил он.

«И европейские руководители беспечно взирает на потенциальный новый Чернобыль, который в случае катастрофы будет представлять огромную угрозу как минимум для части Европы», — заключил Пушков, добавляет RT.

10 августа глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга заявил, что повреждение инфраструктуры ЗАЭС при обстреле со стороны ВСУ может привести к колоссальному радиоактивному загрязнению.

Накануне Россия запросила заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) по факту обстрелов ЗАЭС со стороны Украины. Заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский сообщил, что «украинские провокации не должны скрываться от широкой общественности».

9 августа глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий сообщил, что для защиты станции будут усилены средства противовоздушной обороны.

8 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что ситуация вокруг ЗАЭС с каждым новым обстрелом со стороны украинских боевиков становится все опаснее. Действия Киева ставят под угрозу население всей Европы, добавила она.

В ночь на 7 августа украинские боевики обстреляли из реактивной системы залпового огня «Ураган» расположенную в Энергодаре ЗАЭС. 5 августа украинские радикалы дважды обстреляли территорию ЗАЭС