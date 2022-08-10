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Бывшие работники обвинили Kimberly-Clark в принудительном труде

Reuters: бывшие работники в Малайзии подали в суд на Kimberly-Clark по делу о принудительном труде
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Фото: Global Look press/Xinhua
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Рабочие малайзийского производителя перчаток Brightway Holdings подали иск против американской компании Kimberly-Clark и австралийской Ansell, обвинив их в «сознательном получении прибыли» от предполагаемого использования принудительного труда. Об этом в среду, 10 августа, сообщает агентство Reuters.

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В иске, поданном накануне вечером в Федеральный окружной суд округа Колумбия (США), 13 бывших рабочих потребовали от компаний возмещения ущерба. В жалобе указано, что рабочие трудились много часов с небольшим количеством выходных дней или вообще без них, а их паспорта были изъяты. При этом, по словам рабочих-мигрантов, компании платили большие суммы посредникам за наем на работу.

Кроме того, утверждается, что руководство Kimberly-Clark и Ansell знало о предполагаемых нарушениях. Они в том числе были выявлены на предприятиях в ходе проверок по соблюдению трудового законодательства.

«Таким образом эти компании не могут отрицать, что им было известно о принудительном труде в Brightway», — сказал Терренс Коллингсворт, юрист организации International Rights Advocates, представляющий интересы рабочих.

Еще в декабре 2020 года правоохранители Малайзии обнаружили, что рабочие Brightway Holdings живут в транспортных контейнерах в условиях, близких к рабству. Год спустя в США запретили ввоз продукции Brightway Holdings «из-за подозрений в применении принудительного труда».

Малайзия является крупнейшим в мире производителем резиновых перчаток, ее фабрики были особенно нагружены с начала пандемии коронавируса.

Ранее, 9 августа, сообщалось, что производители солнечных панелей в США столкнулись с трудностями после принятия закона, который фактически устанавливает запрет на импорт товаров, изготовленных в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая. Закон, подписанный в декабре 2021 года президентом США Джо Байденом, предусматривает санкции в отношении физических лиц и организаций, несущих ответственность за якобы использование «принудительного труда» в этом регионе Китая.

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