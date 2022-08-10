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Новым министром обороны Японии стал Ясукадзу Хамада

Новым министром обороны Японии стал Ясукадзу Хамада, возглавлявший минобороны в 2008-2009 годах
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Фото: REUTERS/Issei Kato
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Глава правительства Японии Фумио Кисида назначил главой министерства обороны бывшего министра Ясукадзу Хамаду, который руководил оборонным ведомством с 2008 по 2009 годы, сообщило 10 августа агентство Kyodo.

Свое решение премьер-министр Японии объяснил тем, что страна стремится укрепить свою обороноспособность. Хамада заменит Нобуо Киши, младшего брата погибшего при покушении в июле экс-премьера Синдзо Абэ.

Агентство указывает, что Кисида заменил Киши, возможно, из-за его плохого состояния здоровья. Также Киши признавал, что получил поддержку на прошлых выборах от религиозной группы, от подозрений в связях с которой правительство Кисиды хотело бы максимально отстраниться.

Об отставке японского правительства в полном составе стало известно ранее 10 августа. О кадровых перестановках объявил премьер-министр страны Кисида в качестве меры для борьбы с падением уровня общественной поддержки кабмина. Еще одной целью глава японского правительства преследует попытку отстраниться от подозрений в связях с религиозной группой, оказавшейся в центре внимания после убийства бывшего премьер-министра Синдзо Абэ.

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