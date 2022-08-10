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Министр иностранных дел Японии сохранил пост в правительстве

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Фото: TASS/EPA/Pawel Supernak
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Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси сохранил свой пост в правительстве премьер-министра Фумио Кисиды после проведенных кадровых перестановок в среду, 10 августа.

О намерении Кисиды сохранить в должности главу МИД Японии Хаяси было известно ранее. После специального утреннего заседания министров генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно, который тоже сохранил пост, сообщил, что Ёсимаса Хаяси останется главой МИД страны.

Об отставке японского правительства в полном составе стало известно ранее 10 августа. О кадровых перестановках объявил премьер-министр страны Кисида в качестве меры для борьбы с падением уровня общественной поддержки кабмина. Еще одной целью глава японского правительства преследует попытку отстраниться от подозрений в связях с религиозной группой, оказавшейся в центре внимания после убийства бывшего премьер-министра Синдзо Абэ.

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