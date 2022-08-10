Минобороны РФ показало кадры парной работы экипажей вертолетов Ка-52 и Ми-8АМТШ

Минобороны России 10 августа показало видео парной работы экипажей вертолетов Ка-52 и Ми-8АМТШ.

На представленных кадрах видны подготовка боевых машин к полету, взлет, а также процесс выполнения огневых задач по поражению позиций боевиков на предельно малых высотах. Летчики успешно запустили ракеты, которые поразили укрепленные районы и военную технику радикалов.

3 августа Минобороны РФ рассказало об успешном выполнении экипажами вертолетов Ми-28 армейской авиации задания по уничтожению опорных пунктов управления и бронированной техники украинских боевиков. Кроме того, летчики выполняют задания по сопровождению воинских колонн, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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