В МИД РФ указали на двойные стандарты в призывах Блинкена к странам Африки

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв США ко всем государствам Африки уважать территориальную целостность друг друга, о котором заявил во вторник, 9 августа, на пресс-конференции в столице Демократической Республики Конго Киншасе госсекретарь США Энтони Блинкен.

Захарова отметила, что уж точно не Вашингтону учить другие государства уважать чей-либо суверенитет.

«Энтони Блинкен не добавил, что территориальную целостность имеют право не уважать только западные страны, вычленившие из состава Сербии Косово и назвавшие эту территорию «государством» вопреки мнению официального Белграда и сербского народа», — написала она в Telegram.

Захарова напомнила историю Коморских островов, которые в 1975 году были приняты в члены ООН, а после обретения Коморами независимости бывшая метрополия — Франция — отказалась признать коморский суверенитет над островом Майотта, ссылаясь на результаты референдума 1974 года, в ходе которого 63% населения этого острова высказалось за сохранение статуса французской территории. С 2011 года Майотта входит в состав Франции в качестве заморского департамента. Однако вопрос о статусе острова Майотта по-прежнему остается неурегулированным.

«А Коморы — это Африка, между прочим. Поэтому не Западу и не Африку надо призывать уважать суверенитет и территориальную целостность», — резюмировала дипломат.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен находится в африканском турне. 10 августа он посетит Руанду.

Как писала 7 августа газета The Wall Street Journal, африканское турне Блинкена началось на фоне растущей обеспокоенности Вашингтона усилением влияния Москвы на континенте. Издание пророчило госсекретарю США провальные визиты в страны континента после российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Министр иностранных дел РФ посетил Африку в конце июля. В частности, он передал президенту Республики Конго Дени Сассу-Нгессо послание от российского лидера Владимира Путина, о чем сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.