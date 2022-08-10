Daily Express предрек распад ЕС из-за разногласий с Венгрией и Польшей

Евросоюзу грозит распад из-за разногласий с Венгрией и Польшей, которые расценивают желание ЕС финансово наказывать страны, не соблюдающие европейские ценности, как попытку навязать им либеральные убеждения. Об этом пишет британский таблоид Daily Express во вторник, 9 августа.

«Между прогрессивным Брюсселем и консервативно-националистической Центральной и Восточной Европой назревает конфликт из-за привязки наличных денег ЕС к вопросам верховенства закона. Венгрия и Польша рассматривают это как тонко завуалированную попытку навязать им либеральные ценности», — говорится в публикации.

Таблоид добавляет, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не устраивает ЕС из-за «другого взгляда на мир», несмотря на то что с его приходом в 2010 году в стране увеличилось количество браков и повысилась рождаемость.

К примеру, Орбан запрещал контент, который «пропагандирует проблемы ЛГБТ среди несовершеннолетних», добавляется в материале. Подобная политика популярная в Центральной и Восточной Европе, как отмечается, но из-за нее он не получает одобрения в Брюсселе.

9 августа правящая в Польше партия «Право и справедливость», лидером которой является Ярослав Качиньский, пригрозила главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен смещением с должности из-за отказа выделить средства Варшаве на восстановление после пандемии коронавируса. Причиной возможной блокировки транша являются разногласия по поводу верховенства закона. ЕС не раз выражал протесты из-за судебной реформы в Польше.

13 июня в Варшаве все же был принят закон, который ликвидирует дисциплинарную палату Верховного суда, из-за которой ранее Еврокомиссия оштрафовала республику на €1 млн в день. 27 октября 2021 года Польша назвала штраф ЕС узурпацией.

4 июля немецкое издание Die Welt сообщило, что отказ ЕС принять изменения в законодательстве Польши по вопросу судебной системы — неожиданный и «тяжелый» удар для властей Польши. В материале отмечается, что в ответ на запрос депутата Европарламента вице-президент Еврокомиссии Вера Йоурова назвала принятый Польшей закон несоответствующим позиции Евросоюза. Она отметила, что если закон не будет пересмотрен, то Польше «не заплатят денег».