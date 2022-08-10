SpaceX запустила ракету-носитель с 52 спутниками сети Starlink

Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 52 микроспутниками для своей орбитальной сети Starlink. Об этом компания сообщила в своем Twitter-аккаунте во вторник, 9 августа.

«Подтверждено развертывание 52 спутников Starlink», — говорится в публикации спустя 16 минут с момента запуска.

Запустили ракету с космодрома в Космическом центре имени Кеннеди штата Флорида в 22:14 по местному времени (05:14 мск).

13 мая компания осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников Starlink. На низкую околоземную орбиту вывели 53 микроспутника.

До этого, 19 января, SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с партией из мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Общая сумма инвестиций в проект, призванный обеспечить высокоскоростным интернетом людей по всему миру, оценивается в $10 млрд