Минобороны РФ 10 августа рассказало о новых подвигах российских военных, которые, рискуя жизнью, успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Рядовой Олег Горбунов освобождал от украинских националистов населенный пункт в составе своего подразделения. Во время боя он обнаружил пулеметную точку радикалов и ударил по ней, чтобы прикрыть своих товарищей, уничтожив до 10 боевиков. После этого Горбунов обошел позиции врага с фланга и обнаружил его автомобильную технику, которую он уничтожил вместе с находящимся там оружием и боевыми расчетами. Благодаря смелости и мужеству рядового Горбунова Вооруженным Силам РФ удалось освободить населенный пункт от националистов.

Капитан Владислав Нефедов организовывал бесперебойную связь для российского командного пункта. Двигаясь в составе колонны, его подразделение вовремя заметило засаду радикалов и заняло оборону, в ходе которой националисты были уничтожены или обращены в бегство. Нефедов лично уничтожил до 10 националистов, российская колонна же не понесла потерь. Через несколько дней радикалы попытались лишить российский командный пункт связи и начали его обстрел. Капитан Нефедов продолжал обеспечивать связь и проверять состояние техники даже под огнем противника. В ходе боя один из подчиненных капитана Нефедова получил ранение. Нефедов вынес его в безопасное место и спас жизнь, оказав первую помощь.

Гвардии капитан Павел Ендовицкий вместе с подчиненной ему ротой морской пехоты Тихоокеанского флота вытеснял украинских боевиков с занимаемых позиций. После освобождения ряда населенных пунктов противник попытался перейти в контрнаступление. Рота гвардии капитана Ендовицкого приняла бой, заманила радикалов в ловушку и сковала их действия. В ходе боя рядом с Ендовицким разорвался снаряд, из-за чего он получил контузию и потерял сознание. Однако, очнувшись, он отказался от госпитализации и продолжил руководить ротой до полного выполнения боевой задачи. Мужество и самоотверженность гвардии капитана Ендовицкого позволили сорвать контрнаступление украинских националистов и освободить один из населенных пунктов Донбасса.

9 августа Минобороны России рассказало про подвиг старшего сержанта Антона Мансуровского, который лично обезвредил более 20 мин, оставленных украинскими боевиками. При этом он также обнаружил и уничтожил пулеметную точку радикалов с расчетом, после чего поразил штатным оружием автомобиль националистов.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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