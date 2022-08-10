Россияне назвали топ-5 самых интересных профессий

Самыми интересными, по мнению россиян, являются профессии дизайнера, художника, артиста и космонавта. Такие выводы были сделаны из опроса, проведенного сервисом «Работа.ру», о чем стало известно в среду, 10 августа.

Более 3 тыс. респондентов предлагалось выбрать из списка предложенных профессий наиболее интересные. Лидерами стали дизайнеры и художники — их деятельность считают интересной 33% опрошенных. Артисты и музыканты, ученые, журналисты получили по 31% голосов. Замыкает топ-5 интересных профессий космонавты — 29% респондентов назвали любопытным исследование космоса, сообщает RT.

В десятке интересных профессий оказались IT-специалисты (21%), пилоты (20%), преподаватели и учителя (15%), экологи (12%). Последнюю строчку с 11% голосов разделили ветеринары, юристы и специалисты сферы красоты — визажисты и парикмахеры.

Самыми востребованными кадрами у российских промышленных предприятий по итогам последнего полугода стали главные инженеры, технологи и механики, сообщили «Известиям» 5 августа в сервисе по подбору работы SuperJob.

В июле эксперты «Авито Работы» выяснили, что во II квартале 2022 года количество вакансий для сотрудников, работающих из дома, увеличилось на 26% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Медианная заработная плата для удаленных специалистов по России составляет 38 тыс. рублей, добавили там.